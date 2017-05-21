 Antic, Datome'nin saçlarını kesti – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Antic, 'nin saçlarını kesti

    Antic, Datome'nin saçlarını kesti

    Fenerbahçe'nin başarılı basketbolcusu Luigi , karşılaşmadan önce, maçı kazanmaları durumunda saçlarını kestireceğini söylemişti. Pero Antic, kupa töreninin ardından Datome'nin saçlarını kesti.

    Olympiakos maçından önce, Fenerbahçe'nin kupayı kazanması durumunda saçlarını kestireceğini söyleyen Luigi sözünde durdu. Kupa töreninin ardından Datome saçlarını Pero Antic'e kestirdi. Aldığı makasla, Datome'nin saçlarını kesen Antic, saçları tribüne gösterdi ve taraftarlar da Datome'ye tezahürat yaptı.

    DATOME: SÖZÜMÜ TUTTUM
    Fenerbahçe'nin İtalyan basketbolcusu Luigi Datome, "Şampiyon olursak saçımı keseceğim diye söz vermiştim ve bunu tuttum" dedi.
    Fenerbahçe, THY Euroleague Finali'nde Yunan ekibi Olympiakos'u 80-64 mağlup ederek şampiyon oldu. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcusu Luigi Datome, "Evet şampiyonuz. Bu sefer başardık çok mutluyuz. Ülkeye ve takıma ilk şampiyonluğu getirdik. Bizim çok özel, müthiş bir gece oldu. Şampiyon olursak saçımı keseceğim diye söz vermiştim ve bunu tuttum. Seneye de sakalımı keser miyim? Bilmiyorum. Şimdi eğlence ve kutlama zamanı" ifadelerini kullandı.


    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:58
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