 Yıldırım’dan yalanlama – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Yıldırım’dan yalanlama

    Yıldırım’dan yalanlama
    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kendi ağzından yazılan "Bu formanın ağırlığını bilmeyen ruhsuzlarla yollarımızı ayıracağız" şeklindeki haberleri yalanladı. Yıldırım, kulübün resmi internet sitesi aracılığı ile yaptığı açıklamada, "Şahsımın konuyla ilgili herhangi bir demeci ve söylemi yoktur. Dolayısıyla bahse konu haber yalandır" ifadelerini kullandı.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:24
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