Üzen açıklama

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesindeki Shakhtar Donetsk'li Taison, takımında kalma sinyali verdi. Brezilyalı yıldız, "Şu ana kadar Shakhtar'da 8 kupa kazandım. Şampiyonluğu da yakalayacağız, o da 9. kupam olacak. Hedefim 10, 11, 12. kupalarımı da kazanmak" dedi.