 Üzen açıklama – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Üzen açıklama

    Üzen açıklama
    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesindeki Shakhtar Donetsk'li Taison, takımında kalma sinyali verdi. Brezilyalı yıldız, "Şu ana kadar Shakhtar'da 8 kupa kazandım. Şampiyonluğu da yakalayacağız, o da 9. kupam olacak. Hedefim 10, 11, 12. kupalarımı da kazanmak" dedi.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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