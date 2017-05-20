U21 Süper Lig Şampiyonu Fenerbahçe
Fenerbahçe 21 Yaş Altı Futbol Takımı, U21 Süper Lig Şampiyonu oldu.
U21 Süper Ligi 32. hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Fenerbahçe, puanını 78'e yükseltti ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Şenol Çorlu'nun öğrencileri ligin 32. haftasında İlhan Cavcav Tesisleri'nde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Başkent temsilcisini 85. dakikada Yiğithan Güveli'nin kaydettiği golle 1-0 yenen Fenerbahçe, en yakın takipçisi Beşiktaş ile puan farkını 8'de korudu ve şampiyonluğunu ilan etti.
Sarı-lacivertliler, Süper Kupa maçında ise TFF U21 Ligi'ni şampiyon tamamlayan ekiple karşılaşacak.
Fenerbahçe, ligde haftaya İstanbul'da Trabzonspor, son hafta maçında ise deplasmanda Adanaspor ile oynayacak.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:01
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Boyko dönecek
Toplam 4
Yorum
e4r5t Boyko başarısız falan değil. Onu Tolga için ezdi ŞEnol Güneş. Boyko duygusal. Ama Fabriden daha yetenekli. Fabri iyi kaleci ama bazen çılgın
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Kravets kapışması
Toplam 11
Yorum
uLTRASLAN Bence BJKye gelir. Ne diye orta sıra takımına gitsinki. Tek kulvarda bile yarşmayan FBde ne yapacak.
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Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş'a şok
Toplam 9
Yorum
ASWER TOLGAY AÇIĞI KAPATABİLECEK HATTA DAHA FAZLA HÜCUM DESTEĞİ YAPABİLEN Bİ OYUNCU. BU ARADA DÜNYANIN BİLDİĞİ BİR GÖKHAN İNLERİN VAR VE KULÜBEDE
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