 ‘Turuncu’ esprisi – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    ‘Turuncu’ esprisi

    ‘Turuncu’ esprisi
    F.Bahçe'nin Başakşehir'e yenilip kupadan elenmesi Hollanda'da da gündem oldu. Fox Sports yorumcusu Wim Kieft, "Advocaat'ın yerine milli takıma rakip takımın koçunu seçseydik daha doğrusunu yapardık. Zaten formaları da turuncu. Hiç yabancılık çekmezdi" esprisini yaptı
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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