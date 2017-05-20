Tek aday Kjaer değil

Sarı-lacivertliler, Kjaer'i satarak transfere kaynak oluşturmak istiyor. Danimarkalı savunmacının en büyük talibi ise Milan. Ancak Çizme ekibinin listesi geniş. Listede Adil Rami (Sevilla), Abdennour (Valencia), Francesco Acerbi (Sassuolo), Mehdi Benatia (Juventus) ve Laurent Koscielny (Arsenal) olduğu bildirildi.