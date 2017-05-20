 Tek aday Kjaer değil – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Tek aday Kjaer değil

    Tek aday Kjaer değil
    Sarı-lacivertliler, Kjaer'i satarak transfere kaynak oluşturmak istiyor. Danimarkalı savunmacının en büyük talibi ise Milan. Ancak Çizme ekibinin listesi geniş. Listede Adil Rami (Sevilla), Abdennour (Valencia), Francesco Acerbi (Sassuolo), Mehdi Benatia (Juventus) ve Laurent Koscielny (Arsenal) olduğu bildirildi.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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