"Tarihin en önemli başarılarından biri"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan THY Avrupa Ligi yarı final maçında İspanya'nın Real Madrid takımını 84-75 yenerek Final-Four finaline adını yazdıran Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Çağatay Kılıç'ın tebrik mesajı şöyle: "THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda yarı finalde İspanya'nın Real Madrid takımını yenerek finale yükselen Fenerbahçe Erkek Basketbol takımını kutluyorum. THY Avrupa Ligi'nde bu sezon gösterdiği başarılı performansını yarı finalde de sergileyen temsilcimizin, finalde mutlu sona ulaşmasını temenni ediyorum. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde iki sene üst üste finale kalarak ülkemiz basketbol tarihinin en önemli başarılarından birine imza atan Fenerbahçe Erkek Basketbol takımının bu başarısında emeği geçenleri tebrik eder, finalde başarılar dilerim."