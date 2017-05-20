"Tarihin en önemli başarılarından biri"
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, THY Avrupa Ligi Final-Four finaline adını yazdıran Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan THY Avrupa Ligi yarı final maçında İspanya'nın Real Madrid takımını 84-75 yenerek Final-Four finaline adını yazdıran Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.
Bakan Çağatay Kılıç'ın tebrik mesajı şöyle: "THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda yarı finalde İspanya'nın Real Madrid takımını yenerek finale yükselen Fenerbahçe Erkek Basketbol takımını kutluyorum. THY Avrupa Ligi'nde bu sezon gösterdiği başarılı performansını yarı finalde de sergileyen temsilcimizin, finalde mutlu sona ulaşmasını temenni ediyorum. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde iki sene üst üste finale kalarak ülkemiz basketbol tarihinin en önemli başarılarından birine imza atan Fenerbahçe Erkek Basketbol takımının bu başarısında emeği geçenleri tebrik eder, finalde başarılar dilerim."
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:07
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Kod adı: Obrakadabra!
Toplam 1
Yorum
mehmet obrakadabra dan bir tane daha lazım futbola.
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Orman, Taison için Ukrayna’da!
Toplam 16
Yorum
kemal sizde paramı var vericek siz ancak sizin gazınızı alırlar böyle siz busene bir iki futbolcu harinde trans fer yapamazsınız
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Igor Tudor: “Hedefimiz 3’üncü sıra”
Toplam 4
Yorum
erhan aynen kardeş bu selçuk nasıl top oynuyor ya anlamak mümkün değil geçen maç jouse ne güzel oynadı orda neden vasatlar hep 11 de
"Tarihin en önemli başarılarından biri" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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