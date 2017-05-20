Sonunda 'evet' dedi
Sarı-lacivertlilerin, daha önce yapılan dört teklife “Hayır” diyen 32 yaşındaki futbolcunun menajeri ile yapılan görüşmelerde mutlu sona çok yaklaştığı, kulüplerin de önümüzdeki hafta içi pazarlık masasına oturacağı açıklandı
VERGİ AVANTAJI CEZBEDİYOR
RMC Sport radyosu, Fenerbahçe'nin Valbuena'ya teklif ettiği paranın Lyon'dan aldığı ücrete yakın olduğunu duyurdu. Valbuena'nın vergi kesintilerinin daha az olması nedeniyle eline daha fazla geçeceği, bu durumun sarılacivertli kulübü cazip kılan en büyük etken olduğu ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'A KARŞI DÖKTÜRDÜ
Orta sahada on numara pozisyonunun yanı sıra her iki kanatta da oynayabilme özelliklerine sahip olan Valbuena, Lyon'un Beşiktaş'la oynadığı Avrupa Ligi çeyrek final maçlarında deyim yerindeyse döktürmüştü. Lyon'la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 1.67'lik süper bücür, bu sezon 29 lig maçında 8 gol-5 asistle oynadı.
FENER ONU HEP iSTEDi
Marsilya'da oynarken iki kez Fenerbahçe'ye "hayır" diyen Mathieu Valbuena, Dinamo Moskova forması giydiği dönemde de sarı-lacivertlilerin ısrarlı tekliflerine rağmen Türkiye'ye gelmeyi reddetmişti. Fenerbahçe, sezon başında ise Valbuena için yeni bir girişimde bulunmuş, Lyon'u ikna etmesine rağmen oyuncuya bir türlü "evet" dedirtememişti.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:04
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Aytaç ve Bero gidiyor
Toplam 7
Yorum
aga vah vah, çok üzüldük, inşallah giderler, bonus bunlar bonusssss.....
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Çin'e gitmekten vazgeçti
Toplam 9
Yorum
korkmaz alinacaksa bu adami alin,bize uyar ,turkiyede leblebi gibi gol atar.
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G.Saray resmen açıkladı
Toplam 2
Yorum
korkmaz negredo iyi golcu, bu sezonki gol sayisina bakmayin ,premier lig dunyanin en zor ligi,negredo yeni bir sayfa acmak isteyecektir.
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