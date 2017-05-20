Sonunda 'evet' dedi

Sarı-lacivertlilerin, daha önce yapılan dört teklife “Hayır” diyen 32 yaşındaki futbolcunun menajeri ile yapılan görüşmelerde mutlu sona çok yaklaştığı, kulüplerin de önümüzdeki hafta içi pazarlık masasına oturacağı açıklandı

Fransız basını flaş bir iddia ortaya atarak, Fenerbahçe'nin Lyon'da forma giyen Mathieu Valbuena ile prensipte anlaştığını duyurdu. 32 yaşındaki Fransız futbolcunun sezon sonu iki yıldır forma giydiği Lyon'dan ayrılacağı belirtilirken, bir sonraki durağının ise büyük ihtimalle Fenerbahçe olacağı iddia edildi. Sarı -la civer tlilerin , menajeri vasıtasıyla yaptığı görüşmelerde Valbuena'yı yıllık 3 milyon euro'ya ikna ettiği vurgulanırken, kulüplerin de önümüzdeki hafta pazarlık masasına oturacağı ileri sürüldü. Fransız ekibi Lyon'un 3 milyon euro'ya razı olacağı da gelen haberler arasında yer aldı.



VERGİ AVANTAJI CEZBEDİYOR

RMC Sport radyosu, Fenerbahçe'nin Valbuena'ya teklif ettiği paranın Lyon'dan aldığı ücrete yakın olduğunu duyurdu. Valbuena'nın vergi kesintilerinin daha az olması nedeniyle eline daha fazla geçeceği, bu durumun sarılacivertli kulübü cazip kılan en büyük etken olduğu ifade edildi.



BEŞİKTAŞ'A KARŞI DÖKTÜRDÜ

Orta sahada on numara pozisyonunun yanı sıra her iki kanatta da oynayabilme özelliklerine sahip olan Valbuena, Lyon'un Beşiktaş'la oynadığı Avrupa Ligi çeyrek final maçlarında deyim yerindeyse döktürmüştü. Lyon'la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 1.67'lik süper bücür, bu sezon 29 lig maçında 8 gol-5 asistle oynadı.



FENER ONU HEP iSTEDi

Marsilya'da oynarken iki kez Fenerbahçe'ye "hayır" diyen Mathieu Valbuena, Dinamo Moskova forması giydiği dönemde de sarı-lacivertlilerin ısrarlı tekliflerine rağmen Türkiye'ye gelmeyi reddetmişti. Fenerbahçe, sezon başında ise Valbuena için yeni bir girişimde bulunmuş, Lyon'u ikna etmesine rağmen oyuncuya bir türlü "evet" dedirtememişti.