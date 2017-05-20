Obradovic'ten Olympiakos yorumu

Sinan Erdem Spor Salonu'nda final maçı için düzenlenen basın toplantısına Obradovic, Fenerbahçe'nin ABD'li oyuncusu Ekpe Udoh, Olympiakos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos ile Yunanistan ekibinin tecrübeli basketbolcusu Georgios Printezis katıldı.

Final oynayacakları için çok mutlu olduklarını vurgulayan Obradovic, şunları kaydetti:

"Bir final fırsatı daha bulduk. Oyuncularım için çok mutluyum. Sezon çok zor geçti. Son zamanlarda sakatımız olmadığı için iyi çalıştık. İkinci kez finaldeyiz. Taraftarlarımız bize büyük bir motivasyon sağlıyor. Ümit ediyoruz ki basketbolseverler iyi bir Dörtlü Final geçiriyordur. Diğer maçları geçmişte bırakmamız lazım. Olympiakos'la önemli bir maç yapacağız. Dörtlü Final'e gelip nasıl oynaması gerektiğini iyi biliyorlar. Çok iyi taraftarları var. Çok iyi bir durumdayız ama final spesifik bir maçtır. Final, iki takım için de çok zor olacak. En ufak detayı bile düşünmeniz gerekiyor. Günün sonunda her şeye oyuncular karar veriyor. Bu nedenle konsantrasyon çok önemli. Oyuncularım bunu iyi biliyor."

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın büyük bir taraftar desteğiyle oynayacaklarını aktaran Sırp başantrenör, "Dörtlü Final İstanbul'da. Biliyoruz ki çok taraftarımız var salonda. Fenerbahçe taraftarını mutlu etmek istiyorum. Olympiakos'un taraftarına karşı da çok düzgün hareket etmeliyiz. Sokakta da misafirperverliğimizi göstermemiz lazım. Bu çok önemli bir şey. Özellikle Fenerbahçe taraftarına rica ediyorum, Olympiakos taraftarına saygıyla davransınlar." dedi.

Obradovic, "Vassilis Spanoulis'e önlem alacak mısınız?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Final maçından önce takımımı hazırlamaya çalışıyorum. Tek bir oyuncu önemli değildir maçta. Bütün oyuncuların birlikte oynaması gerekiyor. Bizim stratejimiz bu. Odaklanıp, takım halinde oynamamız lazım. Tek bir oyuncu söz konusu değil. Olympiakos'un kalitesi var. Normal sezona ve dünkü maça baktığımızda Olympiakos kilit oyuncularla geri dönüyor. Hep bunu gösterdiler. Problemlerini aşmayı bildiler. Olympiakos'un tek bir oyuncusuna değil, takıma odaklanmamız gerekiyor."

İstanbul'da kariyerinin ilk yılında Partizan'la Avrupa şampiyonluğuna ulaştığı hatırlatılan Obradovic, şöyle devam etti:

"Tabii ki 25 yıl önce çok iyi hatıralarım var. Bunlar hatırlanacak iyi şeyler. Geçmişte kaldı artık. Asıl yarınki maça odaklanıyoruz. Size 25 yıl önceki birkaç fotoğrafımı gösterebilirim. Tabii ki bazı şeyler değişti. Hala finallerden önce heyecan duyuyorum."

Fenerbahçe'nin Avrupa'nın önemli kulüplerinden biri olduğunun altını çizen Obradovic, yarın sahada kendi performanslarının önemine vurgu yaparak sözlerine son verdi.

Fenerbahçeli basketbolcu Ekpe Udoh da final için çok heyecanlı olduklarını vurgulayarak, "Çok zor bir savaş olacak. Bütün yıl boyunca buna çalıştık. Hazır olmam gerekiyor. Bu, 40 dakikalık bir oyun. Benim nasıl oynadığım önemli değil. Önemli olan takımın kazanması." şeklinde konuştu.

- Sfairopoulos: "Favori Fenerbahçe"

Olympiakos Başantrenörü Sfairopoulos ise finalin favorisinin Fenerbahçe olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe'nin şu an Avrupa'nın en formda takımı olduğunu anlatan Yunan başantrenör, "Bu finalin çok özel noktaları var. Çok iyi odaklanmamız gerekiyor. Çok büyük bir takıma karşı oynuyoruz. Şu anda sezonun en iyi durumunda olan takımı Fenerbahçe. Avrupa'nın en iyi başantrenörüne sahipler. Kendi seyircilerinin önüne oynayacaklar. Finalin favorisi Fenerbahçe. Elimizden geleni yapacağız ve şansımızı zorlayacağız." ifadelerini kullandı.

CSKA Moskova maçını artık geride bıraktıklarını belirten Sfairopoulos, sözlerini şöyle tamamladı: "Buraya iki final oynamaya geldik. Yarı finali kazandıktan sonra, şunu söyledik; 'Bu ilk yarıydı, yarın ikinci yarıyı oynayacağız.' Final oynayacağımız için çok mutluyuz. Kulüp adına gurur duyuyorum. Bu seviyeye gelebilmek için çok çalıştık. Heyecanla bu finali oynamayı bekliyoruz."

Olympiakos'un tecrübeli oyuncusu Printezis de çok zor zamanlar geçirmelerine rağmen finale gelmeyi başardıklarını aktararak, "Final oynamak büyük bir şeref. Zor bir zaman geçirdik ve başarıyla finale geldik. CSKA Moskova karşısında çok zor bir maçı kazandık. Finale odaklanmış durumdayız. Başarılı olup bir kupa daha almayı ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısından sonra her iki takımın başantrenörü ve oyuncuları birbirlerine başarılar dileyerek, Avrupa Ligi kupasının önünde poz verdi.