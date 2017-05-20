Kurtuluş TL'de

Sözleşmesi devam eden oyuncularla masaya oturacak olan Aziz Yıldırım, alacaklarda indirimin yanı sıra maaşları TL üzerinden ödemeyi konuşacak. Teklifin ilk götürüleceği isimler ise Van Persie ve Simon Kjaer...

Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elenip finalin kapısından dönülmesi başkan Aziz Yıldırım'ı yeni kararlar almaya itti. Bir süredir maaşları TL'ye çevirme konusunda çalışmalar yapan Yıldırım'ın gelecek sezondan itibaren oyuncuların alacaklarında indirim ve sabit kur üzerinden TL olarak paraları ödemek için sarı-lacivertli oyuncularla görüşeceği bildirildi. Buna göre ilk masaya oturulacak isimlerin de yıldız kategorisindeki Persie ve Kjaer olduğu kaydedildi.



Skrtel, Josef, Topal...

Yıldırım'ın 4.9 milyon euro kazanan RvP'den 1.9 milyon euro indirim yapıp 3 milyon euro'ya inmesini isteyeceği ayrıca kuru 4 TL'den sabitleyip bu parayı 12 milyon TL olarak teklif edeceği bildirildi. Aynı şekilde 4 milyon euro alan Kjaer'den de 1 milyonluk indirim talep edecek olan Yıldırım, düzenli forma giyen Skrtel, Josef, Topal'a da aynı teklifi yapacak.



En düşük 4 milyon TL

Takıma girmekte zorlanan Neustadter'le (2.5 milyon euro) 1.5, Van der Wiel ile de (2.2) 1.2 milyon euro'ya inmesi için pazarlık yapmaya hazırlanan başkan, diğer isimlere de benzer rakamlar sunacak; en düşük maaş skalasını 1 milyon euro, yani 4 milyon TL'ye indirmeye çalışacak. Oyuncularla sezon sonu görüşecek olan Yıldırım'a sarı-lacivertlilerin vereceği cevap ise merak konusu...



Şut atamıyor atsa da tutturamıyor

Fenerbahçe geride kalan 31 haftada ligin en çok şut çeken takımları arasına giremedi. Kanarya 366 şut ile bu alanda 9. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler son yıllarda ilk kez şut sıralamasında bu kadar geride kalırken isabetli şut listesinde de 8. sırada kaldı



İşinize gelirse kalın

Takımda kiralık olarak oynayan Lens ve Sow için de yeni düzenlemeler düşünen başkan, gelecek sezon kalmak isterlerse iki yıldıza da daha düşük rakamlara razı olmalarını söyleyecek.