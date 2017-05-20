Kurtuluş TL'de
Sözleşmesi devam eden oyuncularla masaya oturacak olan Aziz Yıldırım, alacaklarda indirimin yanı sıra maaşları TL üzerinden ödemeyi konuşacak. Teklifin ilk götürüleceği isimler ise Van Persie ve Simon Kjaer...
Skrtel, Josef, Topal...
Yıldırım'ın 4.9 milyon euro kazanan RvP'den 1.9 milyon euro indirim yapıp 3 milyon euro'ya inmesini isteyeceği ayrıca kuru 4 TL'den sabitleyip bu parayı 12 milyon TL olarak teklif edeceği bildirildi. Aynı şekilde 4 milyon euro alan Kjaer'den de 1 milyonluk indirim talep edecek olan Yıldırım, düzenli forma giyen Skrtel, Josef, Topal'a da aynı teklifi yapacak.
En düşük 4 milyon TL
Takıma girmekte zorlanan Neustadter'le (2.5 milyon euro) 1.5, Van der Wiel ile de (2.2) 1.2 milyon euro'ya inmesi için pazarlık yapmaya hazırlanan başkan, diğer isimlere de benzer rakamlar sunacak; en düşük maaş skalasını 1 milyon euro, yani 4 milyon TL'ye indirmeye çalışacak. Oyuncularla sezon sonu görüşecek olan Yıldırım'a sarı-lacivertlilerin vereceği cevap ise merak konusu...
Şut atamıyor atsa da tutturamıyor
Fenerbahçe geride kalan 31 haftada ligin en çok şut çeken takımları arasına giremedi. Kanarya 366 şut ile bu alanda 9. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler son yıllarda ilk kez şut sıralamasında bu kadar geride kalırken isabetli şut listesinde de 8. sırada kaldı
İşinize gelirse kalın
Takımda kiralık olarak oynayan Lens ve Sow için de yeni düzenlemeler düşünen başkan, gelecek sezon kalmak isterlerse iki yıldıza da daha düşük rakamlara razı olmalarını söyleyecek.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:13
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Aytaç ve Bero gidiyor
Toplam 7
Yorum
aga vah vah, çok üzüldük, inşallah giderler, bonus bunlar bonusssss.....
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Çin'e gitmekten vazgeçti
Toplam 9
Yorum
korkmaz alinacaksa bu adami alin,bize uyar ,turkiyede leblebi gibi gol atar.
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G.Saray resmen açıkladı
Toplam 2
Yorum
korkmaz negredo iyi golcu, bu sezonki gol sayisina bakmayin ,premier lig dunyanin en zor ligi,negredo yeni bir sayfa acmak isteyecektir.
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