 Kale için iki iddia – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Kale için iki iddia

    Kale için iki iddia
    Kalede Volkan Demirel'e alternatif arayan Fenerbahçe'nin Bursasporlu Harun Tekin'le anlaştığı iddia edilse de yeni isimler ortaya atılıyor. İran'ın Persapolis takımında oynayan Beiranvand ile Udinese'nin Yunan kalecisi Karnezis'in de Kanarya'nın listesinde olduğu ileri sürüldü.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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