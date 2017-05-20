Kale için iki iddia

Kalede Volkan Demirel'e alternatif arayan Fenerbahçe'nin Bursasporlu Harun Tekin'le anlaştığı iddia edilse de yeni isimler ortaya atılıyor. İran'ın Persapolis takımında oynayan Beiranvand ile Udinese'nin Yunan kalecisi Karnezis'in de Kanarya'nın listesinde olduğu ileri sürüldü.