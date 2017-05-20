‘Hepsi bahane’

Van der Wiel’in “Dolandırıldım” diye gözaltına aldırdığı Akbulut: O gün F.Bahçe’den 12 milyon euro istedi. Bu kulübe karşı yapılan bir hamledir

Fenerbahçeli Van der Wiel'in suç duyurusu üzerine gözaltına alınıp serbest bırakılan menajer Ümit Akbulut, hiçbir suçunun olmadığını, Hollandalı futbolcuya dava açacağını söyledi. Radyospor'a konuşan Akbulut, kimseyi dolandırmadığını söylerken, şu açıklamayı yaptı: "Kendisiyle imaj ve marka çalışması yaptık. 4.3 milyon euro'ya anlaştık. Boksör Floyd Mayweather'ı getirecektik. Ancak Hollanda ile kriz çıkınca erteledim. 'Justin Bieber'i getirecekti' yalanını uydurdu. Ne alaka! Gözaltına alındığım gün F.Bahçe'den 12 milyon euro istedi. Bu F.Bahçe'ye karşı yapılan bir hamledir. Ayrılmak istiyordu. Tek başına antrenmana çıkmak hoşuna gitmiyordu."