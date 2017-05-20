Hedef üç puan
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 22 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray'ın Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından 4. sıraya gerileyen Fenerbahçe'de gözler Gençlerbirliği maçına çevrildi. Galatasaray ile girdiği üçüncülük yarışında maç eksiği ile 4. sırada olan Fenerbahçe, maçı kazanarak tekrar 3. sıraya yükselmek istiyor.
Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanında, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.
Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sonlandığı kaydedildi.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve maç için Ankara'ya gidecek.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:32
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Durica yeniden sakatlandı
Toplam 1
Yorum
ARS61 E BI GITSIN ARTIK ZAHMET OLMAZSA.MESSI OLSA NE YAZAR OYNAMADIKDAN SONRA
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Duy da inanma!
Toplam 2
Yorum
Halis 12 milyona bunun gibi 6 tane alırsın pazarlıkla 8 bile olabilir
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Trabzonspor FIFA'ya başvuruyor
Toplam 19
Yorum
ARS61 NERDEN BILIYORSUN.KUPAYI VERMEMEK ICIN ORALARADAMI GITTINIZ.SIZ BIZE GIDEMEDIGINIZ YERLERI SOYLEYIN.BIZ ORAYA GIDELIM
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