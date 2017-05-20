Hedef üç puan

Galatasaray'ın Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından 4. sıraya gerileyen Fenerbahçe'de gözler Gençlerbirliği maçına çevrildi. Galatasaray ile girdiği üçüncülük yarışında maç eksiği ile 4. sırada olan Fenerbahçe, maçı kazanarak tekrar 3. sıraya yükselmek istiyor.

Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanında, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.

Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sonlandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve maç için Ankara'ya gidecek.