 Fenerbahçe, 2015 yılının rövanşını aldı – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Fenerbahçe, 2015 yılının rövanşını aldı

    Fenerbahçe, 2015 yılının rövanşını aldı

    Fenerbahçe, THY Euroleague Final-Four yarı final maçında ’i yenerek, 2014-2015 sezonun rövanşını aldı.

    Fenerbahçe, THY Euroleague Final-Four Yarı Final maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda mücadele ettiği İspanyol ekibi 'i mağlup ederek, finale yükseldi. İki takım bu maçla birlikte Euroleague'de 13. kez karşı karşıya geldi. Bu maçla birlikte Madrid 7 galibiyette kalırken, sarı-lacivertliler ise galibiyet sayısını 6'a çıkardı. Fenerbahçe, Real Madrid'i mağlup ederek, 2014-2015 sezonun da rövanşını aldı.

    Sarı-lacivertliler, İspanya'nın Madrid şehrinde yine yarı finalde karşılaştığı Madrid'e 96-87'lik skorla mağlup olmuştu.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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