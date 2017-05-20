‘Erken’den darbe!

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, transferleri mayıs ayı içinde bitireceklerini açıklamıştı. Ancak görüşme yapılan ve söz alınan bazı isimlerin sezon açılışı için erken tarih verilmesi nedeniyle kararsız olduğu ve düşünmek için süre istedikleri, bu durumun sıkıntıya yol açtığı öğrenildi.