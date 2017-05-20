 Duy da inanma! – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Duy da inanma!

    Duy da inanma!
    Rusya'dan Sport Express, Spartak Moskova'nın istediği Fedor Smolov için uçuk bir iddia ortaya attı. Gazete, Rus şampiyonunun 'u almak için F.Bahçe'nin Krasnodar'a teklif ettiği 12 milyon euro'nun üzerine çıkmak zorunda olduğunu iddia ederken, sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki golcüye ise toplam 20 milyon euro gibi astronomik bir rakam sunduğunu duyurdu.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Duy da inanma! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.