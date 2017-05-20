Datome ile Rudy arasında gerginlik
Final Four'da Fenerbahçe ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Bir pozisyonda Rudy Fernandez'i savunan Luigi Datome İspanyol oyuncuyu takip ederken faul düdüğü çalındı. Ardından iki oyuncu arasındaki diyalogla tansiyon bir an için arttı.
Datome ile Rudy Fernández arasında gerginlik pic.twitter.com/zGkhJ22QI0— Fotomaç (@fotomac) 19 Mayıs 2017
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:52
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Aytaç ve Bero gidiyor
Toplam 7
Yorum
aga vah vah, çok üzüldük, inşallah giderler, bonus bunlar bonusssss.....
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Çin'e gitmekten vazgeçti
Toplam 9
Yorum
korkmaz alinacaksa bu adami alin,bize uyar ,turkiyede leblebi gibi gol atar.
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G.Saray resmen açıkladı
Toplam 2
Yorum
korkmaz negredo iyi golcu, bu sezonki gol sayisina bakmayin ,premier lig dunyanin en zor ligi,negredo yeni bir sayfa acmak isteyecektir.
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