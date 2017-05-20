Ankara’da kazanamıyor
G.Birliği hazırlığı salonda başladı
F.Bahçe, pazartesi günü deplasmanda G.Birliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından dün başladı. Hollanda'dan dönen Advocaat yönetimindeki antrenman salonda gerçekleşti. Oyuncular, kendilerine verilen programlar kapsamında, bireysel ve gruplar halinde kuvvet ve dayanıklılık çalıştı. Sakatlıkları süren Şener ve Ozan çalışmaya katılmadı
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:46
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Aytaç ve Bero gidiyor
Toplam 7
Yorum
aga vah vah, çok üzüldük, inşallah giderler, bonus bunlar bonusssss.....
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Çin'e gitmekten vazgeçti
Toplam 9
Yorum
korkmaz alinacaksa bu adami alin,bize uyar ,turkiyede leblebi gibi gol atar.
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G.Saray resmen açıkladı
Toplam 2
Yorum
korkmaz negredo iyi golcu, bu sezonki gol sayisina bakmayin ,premier lig dunyanin en zor ligi,negredo yeni bir sayfa acmak isteyecektir.
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