Ankara’da kazanamıyor

Fenerbahçe, ligde bu hafta karşılaşacağı Gençlerbirliği ile son 8 sezonda deplasmanda oynadığı lig maçlarında sadece 3 galibiyet alabildi. Kanarya 8 maçta tam 13 puan kaybetti. İki takım arasında oynanan 85 lig maçında 41 kez Fenerbahçe, 15 kez Gençlerbirliği kazandı 29 maç berabere bitti. F.Bahçe ilk yarıdaki maçı 3-0 kazanmıştı. Bu sezon Ankara'da oynanan kupa maçı ise 2-2 berabere sonuçlanmıştı.



G.Birliği hazırlığı salonda başladı

F.Bahçe, pazartesi günü deplasmanda G.Birliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından dün başladı. Hollanda'dan dönen Advocaat yönetimindeki antrenman salonda gerçekleşti. Oyuncular, kendilerine verilen programlar kapsamında, bireysel ve gruplar halinde kuvvet ve dayanıklılık çalıştı. Sakatlıkları süren Şener ve Ozan çalışmaya katılmadı