 Abbondanza ayrıldı – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Abbondanza ayrıldı

    Abbondanza ayrıldı
    F.Bahçe, kadın voleybol takımı antrenörü Marcello Abbondanza ile yolları ayırdı. Sözleşmesi karşılıklı feshedilen 46 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, sarı-lacivertli takıma dört sezonda 2 lig, 2 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupa, 1 CEV Cup Şampiyonluğu kazandırdı. Abbondanza ailevi sorunlar nedeniyle ayrıldığını bildirdi.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:22
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