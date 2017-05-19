 ‘Veysel hoca’ vefat etti – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    ‘Veysel hoca’ vefat etti

    ‘Veysel hoca’ vefat etti

    F.Bahçe'nin eski teknik direktörü , Atina'da 3 haftadır kaldığı yoğun bakımdan çıkamadı ve hayatını kaybetti.

    Sarı-lacivertli kulüp, Türk futbolseverlerce 'Veysel hoca' diye çağrılan Sırp hoca için bir başsağlığı mesajı yayınladı. Veselinovic, F.Bahçe'yi 1985'te ve 1989'da iki kez şampiyon yapmıştı. 89'da 103 golle gelen şampiyonluk ve oynanan müthiş futbol, 86 yaşında hayata gözlerini yuman spor adamını sarı-lacivertlilerin efsanesi yapmıştı.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:06
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