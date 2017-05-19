Şener’de yırtık

Çaykur Rize maçında sakatlanıp Antalya maçını kaçıran Şener, "Bu maçı kaçıramam" diyerek tam hazır olmamasına rağmen Başakşehir maçında görev istedi. Milli futbolcu, uzatma dakikalarında ise sakatlanıp çıktı. Şener'in baldırında yırtık olduğu ve sezonun kalan üç maçında oynamasının zor olduğu belirtildi.