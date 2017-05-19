 Hasan belirsiz – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Hasan belirsiz

    Hasan belirsiz
    Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan , yönetimle görüştüğünü, durumunun ise henüz netleşmediğini söyledi. Tecrübeli sağ bek, "Ben F.Bahçe'de kalmak istiyorum ama ortada henüz verilmiş karar yok. Sanırım bir hafta ya da 10 gün içinde bir açıklama yaparım" diye konuştu.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:08
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