 Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

    Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında, 22 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

    Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular kendilerine verilen programlar kapsamında, bireysel ve gruplar halinde salonda, yaptıkları kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile antrenmanı tamamladı.

    Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:18
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