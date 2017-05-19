Fenerbahçe eze eze finalde

Fenerbahçe, Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en prestijli organizasyonu olan Euroleague'de bir kez daha tarih yazdı! İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Final Four maçında Real Madrid'i sahadan silen Obradovic'in öğrencileri 84-75'lik galibiyetle adını finale yazdırdı.

Obradovic önderliğinde tarihinde 2. kez finale yükselen sarı-lacivertliler, Real Madrid'den 2015 Final Four'unun da rövanşını aldı!

Üst üste 2. kez Kupa 1'de adını finale yazdıran Fenerbahçe, CSKA Moskova'yı 82-78 yenerek finale yükselen Olimpiakos ile Pazar günü kupa için karşılaşacak.





EVİNDE OYNAYAN KAZANIYOR!

Avrupa Ligi tarihinde Final Four'a ev sahipliği yapan 6 takımdan 4'ü mutlu sona ulaştı. İspanyol Barcelona ile Real Madrid, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ve Yunan Panathinaikos, taraftarları önünde oynanan Dörtlü Final'de kupayı kaldırma başarısı gösterdi. Yalnızca İtalyan Kinder Bologna ile Rus temsilcisi CSKA Moskova kendi salonlarında hüsran yaşadı..

FENERBAHÇE, REAL MADRİD'E GÖZ AÇTIRMADI!

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaklaşık 16 bin taraftarın önünde oynanan maça Fenerbahçe fırtına gibi başladı. Sarı-lacivertliler ilk dört buçuk dakikanın ardından 12-4 öne fırladı! Jan Vesely'nin muhteşem smaçlarına Bobby Dixon'un etkili performansı eklenince ilk periyot 21-13 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlandı.

REAL MADRİD'İN YILDIZI SAKATLANDI

İlk periyotta rakibini sahadan silen Obradovic'in öğrencileri ikinci periyodun ilk bölümünde biraz bocaladı. Real Madrid'in art arda üçlüklerle 11-0'lık seri yakaladığı bölümün ardından Bogdanovic ve Vesely tekrar devreye girerek farkın erimesini önledi. Sarı-lacivertliler Real Madrid karşısında devreyi 10 sayı farkla 44-34 önde tamamladı. Real Madrid'in uzunu Anthony Randolph yaşadığı kaburga sakatlığı nedeniyle saha kenarına geldi.

FARK 16'YA ÇIKTI!

İyi savunma yapan Fenerbahçe, Real Madrid uzunlarını pota altında devre dışı bıraktı. Eflatun-beyazlılar Carroll ve Lull'un dış atışları dışında sayı bulamazken Fenerbahçe'de üçüncü periyotta farkı korudu ve son periyoda 63-50 önde girdi. Sarı-lacivertliler son farkı 16 sayıya kadar çıkarttı. Sarı-lacivertlilerde son periyotta Ekpe Udoh müthiş oyunuyla yıldızlaşırken, ABD'li oyuncu 18 sayı, 12 ribound, 8 asist ve 2 blokla maçın yıldızı oldu. Mücadeleti 84-75 kazanan Fenerbahçe finale yükselen taraf oldu.



MAÇTAN NOTLAR

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanyol temsilcisi Real Madrid'le karşılaşan Fenerbahçe, büyük bir taraftar desteğiyle sahaya çıktı.

İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan organizasyona Fenerbahçe taraftarı büyük ilgi gösterdi.

Toplam 15 bin 600 seyirci kapasiteli salonun büyük bölümünde Fenerbahçeli taraftarlar yer aldı. Salonda 10 binin üzerindeki sarı-lacivertli taraftar, takımlarına maçtan önce büyük destek verdi.

- Aziz Yıldırım saha içi koltuklarında izledi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, zorlu müsabakayı saha içi koltuklarından izledi.

Karşılaşmayı sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu ve yöneticilerle seyreden Yıldırım'ın, heyecanlı olduğu gözlendi.

Sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi Ali Koç da maçı salonda izleyerek Fenerbahçe'ye destek oldu.

- Ergin Ataman da tribünde

Fenerbahçe-Real Madrid maçını, Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman da takip etti.

Ataman, sarı-kırmızılı kulübün basketboldan sorumlu yöneticisi Can Topsakal ile maçı tribünden izledi.

Öte yandan, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan da maçı izleyenler arsında yer aldı.