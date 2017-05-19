Eylül şansı hala var

Fenerbahçe; ligi üçüncü bitirir, Başakşehir de kupayı alırsa Avrupa Ligi maçlarına eylülde gruplardan başlayacak.

Bu, uzun tatil demek. Sarı-lacivertliler, Konya kupayı alırsa, Avrupa macerasına 3. ön elemeden start verecek. Bu durumda ilk maçını 27 Temmuz'da oynayacak olan Kanarya, sezonu haziran sonunda açacak. 4'üncülük haziran ortasında topbaşı yapmak demek. F.Bahçe bu senaryoda Avrupa macerasına 2. ön elemeden başlayacak, ilk maçına ise 13 Temmuz'da çıkacak.