 Datome ile Rudy arasında gerginlik – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Datome ile Rudy arasında gerginlik

    Datome ile Rudy arasında gerginlik

    Final Four'da Fenerbahçe ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

    Bir pozisyonda 'i savunan Luigi Datome İspanyol oyuncuyu takip ederken faul düdüğü çalındı. Ardından iki oyuncu arasındaki diyalogla tansiyon bir an için arttı.

    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:04
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