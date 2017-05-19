Datome ile Rudy arasında gerginlik
Final Four'da Fenerbahçe ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Bir pozisyonda Rudy Fernandez'i savunan Luigi Datome İspanyol oyuncuyu takip ederken faul düdüğü çalındı. Ardından iki oyuncu arasındaki diyalogla tansiyon bir an için arttı.
Datome ile Rudy Fernández arasında gerginlik pic.twitter.com/zGkhJ22QI0— Fotomaç (@fotomac) 19 Mayıs 2017
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:04
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G.Saray, Osmanlı'yı ilk yarıda devirdi
Toplam 6
Yorum
3. veya 4.lükle idare edeceksiniz HAMZA DENİZLİ ORHAN HOCA şota sadi hami hoca BAŞARIYI YAKALAMAK İÇİN 40 HOCA DEĞİŞTİRSENİZ TFF İSTEMEDİKTEN SONRA BAŞARI GELMEZ.
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Orman, Taison için Ukrayna’da!
Toplam 13
Yorum
Kartal Hazimsizlik ilaci satiyorlar eczanelerde ))
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Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
Toplam 5
Yorum
TakTak Kardeşim digerleri kesin gitmelide sow'da arayıp bulamadıgın ne var senin koskoca mussa sow'a ilk defa git diyen bir fener taraftarı gördüm.
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