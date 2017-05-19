Datome ile Rudy arasında gerginlik

Bir pozisyonda Rudy Fernandez'i savunan Luigi Datome İspanyol oyuncuyu takip ederken faul düdüğü çalındı. Ardından iki oyuncu arasındaki diyalogla tansiyon bir an için arttı.





Datome ile Rudy Fernández arasında gerginlik pic.twitter.com/zGkhJ22QI0 — Fotomaç (@fotomac) 19 Mayıs 2017