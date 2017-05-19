 ''Birçoğunuz seneye yok'' – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    ''Birçoğunuz seneye yok''

    ''Birçoğunuz seneye yok''

    Advocaat, öğrencilerinin direkt olarak yüzüne söyledi, “Bazılarınız ’de son sezonunu yaşıyor” dedi.

    Teknik Direktörü Dick Advocaat, Başakşehir önünde kupa finalinin penaltılarla kaçmasının ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Fenerbahçe'ye kupayla veda etmek isteyen ancak bu hedefine ulaşamayan Hollandalı çalıştırıcının, maç bitiminden sonra ise soyunma odasında futbolcularıyla uzun bir konuşma yaptığı belirlendi.

    Advocaat'ın, şansın insanın ayağına her zaman gelmeyeceğini öğrencilerine aktardığı öğrenilirken, "O şans bu gece bize tam 3 kez geldi ama biz değerlendiremedik" dediği belirtildi. Advocaat, konuşmasının ikinci bölümünde ise bir hatırlatmada bulundu, "Emin olun bu soyunma odasında olan arkadaşların pek çoğu benim gibi burada olmayacak" dedi.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:24
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