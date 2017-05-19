''Birçoğunuz seneye yok''
Advocaat, öğrencilerinin direkt olarak yüzüne söyledi, “Bazılarınız Fenerbahçe’de son sezonunu yaşıyor” dedi.
Advocaat'ın, şansın insanın ayağına her zaman gelmeyeceğini öğrencilerine aktardığı öğrenilirken, "O şans bu gece bize tam 3 kez geldi ama biz değerlendiremedik" dediği belirtildi. Advocaat, konuşmasının ikinci bölümünde ise bir hatırlatmada bulundu, "Emin olun bu soyunma odasında olan arkadaşların pek çoğu benim gibi burada olmayacak" dedi.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:24
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Usta'dan şike süreci ile ilgili açıklama
Toplam 2
Yorum
fenerbahçe yok muharrem başkan siz nasaya marsa gidin çünkü fifadanda red gelecek ozaman gidecek yer kalmıyor red gelinde fifadan marsa gidersiniz artı
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Hollanda'nın kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
bulut Babel i nasıl kadroya almaz akıl alır gibi değil, advokat senide kovarlar rahat ol.
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Fenerbahçe'nin rakibi Real
Toplam 2
Yorum
FB hayır liverpol ;)
''Birçoğunuz seneye yok'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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