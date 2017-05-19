 'Bırakın gideyim!' – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    'Bırakın gideyim!'

    'Bırakın gideyim!'

    Advocaat, F.Bahçe'nin başında kalan son üç maça çıkmak istemiyor. Milli takım yetkilileriyle planlama yapmak için dün apar topar Hollanda’ya giden tecrübeli hocanın bugün İstanbul’a dönüşte yönetimle görüşerek gitmek için izin isteyeceği öğrenildi.

    Teknik Direktörü Dick Advocaat, kupadaki Başakşehir maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında, "finale kalınamaması halinde takımdan ayrılacağı" yönündeki iddialar hakkında konuşmuş, "Bunu başkanla konuşmam lazım, kararı verecek o. Ancak önümüzdeki iki maçta buradayım" demişti. Kameralara karşı işte böyle konuşan Advocaat, dün takıma bir gün izin verirken, kendisi de soluğu ülkesi Hollanda'da aldı. Sarı-lacivertli çalıştırıcının Hollanda Milli Takımı yetkilileriyle gelecek planlaması yapmak için bu seyahati düzenlediği ortaya çıktı.

    İZİN ÇIKMASI OLDUKÇA ZOR
    Hollanda Futbol Federasyonu, Advocaat'ın takımın başına hemen geçmesini istiyor. Fenerbahçe yönetimi ise 3 maç kala (Gençlerbirliği, Trabzonspor, Adanaspor) takımın hocasız kalarak ligi daha alt sıralarda bitirme riskini göze alamıyor. Yönetim, bu konudaki düşüncesini Advocaat'a bildirmişti. Ancak bugün İstanbul'a dönecek olan 69 yaşındaki çalıştırıcının başkan Aziz Yıldırım'a bir kez daha, "Bırakın gideyim" diye ricada bulunacağı öğrenildi. 'a başkandan izin çıkması zor görünüyor.


    Emre BOL
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:45
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