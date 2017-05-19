'Bırakın gideyim!'
Advocaat, F.Bahçe'nin başında kalan son üç maça çıkmak istemiyor. Milli takım yetkilileriyle planlama yapmak için dün apar topar Hollanda’ya giden tecrübeli hocanın bugün İstanbul’a dönüşte yönetimle görüşerek gitmek için izin isteyeceği öğrenildi.
İZİN ÇIKMASI OLDUKÇA ZOR
Hollanda Futbol Federasyonu, Advocaat'ın takımın başına hemen geçmesini istiyor. Fenerbahçe yönetimi ise 3 maç kala (Gençlerbirliği, Trabzonspor, Adanaspor) takımın hocasız kalarak ligi daha alt sıralarda bitirme riskini göze alamıyor. Yönetim, bu konudaki düşüncesini Advocaat'a bildirmişti. Ancak bugün İstanbul'a dönecek olan 69 yaşındaki çalıştırıcının başkan Aziz Yıldırım'a bir kez daha, "Bırakın gideyim" diye ricada bulunacağı öğrenildi. Dick Advocaat'a başkandan izin çıkması zor görünüyor.
Emre BOL
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:45
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Usta'dan şike süreci ile ilgili açıklama
Toplam 2
Yorum
fenerbahçe yok muharrem başkan siz nasaya marsa gidin çünkü fifadanda red gelecek ozaman gidecek yer kalmıyor red gelinde fifadan marsa gidersiniz artı
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Hollanda'nın kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
bulut Babel i nasıl kadroya almaz akıl alır gibi değil, advokat senide kovarlar rahat ol.
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Fenerbahçe'nin rakibi Real
Toplam 2
Yorum
FB hayır liverpol ;)
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