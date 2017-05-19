 ''Bir şeyler yap'' – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    ''Bir şeyler yap''

    ''Bir şeyler yap''
    Sow'un skoru 1-1'e getirdiği golün ardından Kjaer'le Advocaat arasında hararetli bir tartışma yaşanmış, ikilinin ne konuştuğu çok merak edilmişti. Kjaer'in, "Yanıma ya da önüme bir adam ver. Burada herkesle boğuşuyorum, orta sahadan kimse yardıma gelmiyor. Yapmaları gereken tek şey koşmak, onu da yapmıyorlar" diyerek hocasından oyuna müdahale etmesini istediği öğrenildi.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:59
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