 Anlaşma sağlandı – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Anlaşma sağlandı

    Anlaşma sağlandı

    , bir süredir peşinde olduğu 'un milli file bekçisi 'de mutlu sona çok yaklaştı.

    Sarı-lacivertlilerin kulübü ve kendisiyle her konuda anlaştığı, 27 yaşındaki kaleciyle 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. , Harun'un 2018 yılında bitecek olan sözleşmesini geçtiğimiz kasım ayında 2020 yılına kadar uzatmıştı.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Anlaşma sağlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.