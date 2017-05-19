 '37 yaşındaki Emre’den utanın!' – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    '37 yaşındaki Emre’den utanın!'

    '37 yaşındaki Emre’den utanın!'

    F.Bahçe'de Ozan Tufan ve Alper Potuk'a büyük tepki var. Takımdaki bazı futbolcular, iki yıldızı Başakşehir’in kaptanı üzerinden hedef aldı: 37 yaşındaki Emre’den utanın! Adam 120 dakika savaştı.

    F.Bahçe, Başakşehir'e penaltılarla yenilip kupada final şansını kaçırırken, son üç sezonu da kupasız kapatmış oluyordu. Maçtan sonra ise en büyük tepkiyi Alper Potuk ve 61'de onun yerine oyuna giren Ozan Tufan aldı. Ozan, uzatmaya giden golü atmasına rağmen hedef olmaktan kurtulamadı. Takım içinden bazı futbolcular, "Hiçbir şeyden utanmıyorlarsa Emre'den (Belözoğlu) utansınlar. 37 yaşında ama 120 dakika savaştı. Her şeyi yaptı takımı için, gol de attı. Bir de bizimkilere bakın! Yazık günah ya, gencecik adamlar" diyerek suçu Alper ve Ozan'a attılar. Bu arada Dick Advocaat, Emre'ye bir kez daha hayran kaldı, Başakşehir'in kaptanını, "Onunla çalışmak isterdim" diyerek övdü.

    16 YIL SONRA FENER'E GOL
    , 16 yıl sonra F.Bahçe'ye gol attı. Sarı-lacivertlilerin eski kaptanı, Kanarya'ya bundan önceki en son golünü Galatasaray formasıyla 7 Şubat 2001'de 4-4 biten kupa maçında atmıştı.


    Emre BOL
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:00
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