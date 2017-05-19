'37 yaşındaki Emre’den utanın!'
F.Bahçe'de Ozan Tufan ve Alper Potuk'a büyük tepki var. Takımdaki bazı futbolcular, iki yıldızı Başakşehir’in kaptanı üzerinden hedef aldı: 37 yaşındaki Emre’den utanın! Adam 120 dakika savaştı.
16 YIL SONRA FENER'E GOL
Emre Belözoğlu, 16 yıl sonra F.Bahçe'ye gol attı. Sarı-lacivertlilerin eski kaptanı, Kanarya'ya bundan önceki en son golünü Galatasaray formasıyla 7 Şubat 2001'de 4-4 biten kupa maçında atmıştı.
Emre BOL
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:00
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Usta'dan şike süreci ile ilgili açıklama
Toplam 2
Yorum
fenerbahçe yok muharrem başkan siz nasaya marsa gidin çünkü fifadanda red gelecek ozaman gidecek yer kalmıyor red gelinde fifadan marsa gidersiniz artı
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Hollanda'nın kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
bulut Babel i nasıl kadroya almaz akıl alır gibi değil, advokat senide kovarlar rahat ol.
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Fenerbahçe'nin rakibi Real
Toplam 2
Yorum
FB hayır liverpol ;)
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