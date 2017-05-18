Yürekleri ağza getirdi!
Alparslan’ın yakın mesafeden çektiği şut, daha önce kafa sakatlığı geçiren Mehmet Topal’ın, kulağında patladı. Neyseki korkulan olmadı, hareketsiz yerde kalan milli futbolcu, tedavi sonrası oyuna devam etti
Başakşehir karşısında F.Bahçe'de Mehmet Topal, korkutan bir sakatlık geçirdi. 51. dakikada Alparslan'ın yakın mesafeden çektiği sert şut, daha önce İspanya'da oynadığı dönemde Valencia'da ve sonrasında F.Bahçe'de iki kez kafa sakatlığı yaşayan Mehmet Topal'ın kulağında patladı.
Bir anda hareketsiz bir biçimde yerde kalan Topal'a, sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Bu arada başta Van Persie olmak üzere futbolcular, milli yıldızın başına toplandı. Neyseki korkulan olmadı ve birkaç dakikalık tedavinin ardından ayağa kalkan tecrübeli orta saha, oyuna devam etti.
Bir anda hareketsiz bir biçimde yerde kalan Topal'a, sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Bu arada başta Van Persie olmak üzere futbolcular, milli yıldızın başına toplandı. Neyseki korkulan olmadı ve birkaç dakikalık tedavinin ardından ayağa kalkan tecrübeli orta saha, oyuna devam etti.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:12
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