 Yürekleri ağza getirdi! – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Yürekleri ağza getirdi!

    Yürekleri ağza getirdi!

    Alparslan’ın yakın mesafeden çektiği şut, daha önce kafa sakatlığı geçiren ’ın, kulağında patladı. Neyseki korkulan olmadı, hareketsiz yerde kalan milli futbolcu, tedavi sonrası oyuna devam etti

    Başakşehir karşısında F.Bahçe'de , korkutan bir sakatlık geçirdi. 51. dakikada Alparslan'ın yakın mesafeden çektiği sert şut, daha önce İspanya'da oynadığı dönemde Valencia'da ve sonrasında F.Bahçe'de iki kez kafa sakatlığı yaşayan Mehmet Topal'ın kulağında patladı.

    Bir anda hareketsiz bir biçimde yerde kalan Topal'a, sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Bu arada başta Van Persie olmak üzere futbolcular, milli yıldızın başına toplandı. Neyseki korkulan olmadı ve birkaç dakikalık tedavinin ardından ayağa kalkan tecrübeli orta saha, oyuna devam etti.

    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:12
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