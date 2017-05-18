Ve Kuyt bıraktı
Feyenoord'un şampiyonluk maçında hat-trick yapan Dirk Kuyt, futbolu bıraktı. 36 yaşındaki oyuncu, attığı 15 golle kırmızı-beyazlıları 18 yıl sonra mutlu sona taşımıştı. Hollanda ekibi, 150. maçına çıkan Kuyt için Yeni Kuip Stadı'nın yanına heykelini dikme kararı almıştı.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
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‘Namağlup’ şampiyonlar
Toplam 3
Yorum
Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
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''1.5 sene bekledi, 'Düşüneyim' dedi''
Toplam 3
Yorum
Vatandaş Başta kızdım Demirbay a ama sonra tff başkanını,fatih terimi düşününce galiba doğru yaptı..
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Talisca’ya talip
Toplam 11
Yorum
baba benden 90000 tl
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