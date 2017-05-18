 Ve Kuyt bıraktı – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Ve Kuyt bıraktı

    Ve Kuyt bıraktı
    Feyenoord'un şampiyonluk maçında hat-trick yapan Dirk Kuyt, futbolu bıraktı. 36 yaşındaki oyuncu, attığı 15 golle kırmızı-beyazlıları 18 yıl sonra mutlu sona taşımıştı. Hollanda ekibi, 150. maçına çıkan Kuyt için Yeni Kuip Stadı'nın yanına heykelini dikme kararı almıştı.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:09
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