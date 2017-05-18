Twitter'dan Fenerbahçe'ye özel hastag
Twitter, Fenerbahçe ve EuroLeague Final Four için özel hashtagler (etiket) hazırladı.
Twitter, Fenerbahçe ile birlikte EuroLeague Final Four için yaptığı özel emojileri kullanıma açtı.
Buna göre, #F4Glory, #Fener4Glory, #RMBaloncesto, #WeAreOlympiacos ve #CSKABasket etiketlerinin yazılmasıyla birlikte EuroLeague, Fenerbahçe, Real Madrid, Olympiacos ve CSKA Moskova logoları otomatik olarak çıkıyor.
Fenerbahçe, böylece Twitter'da emoji olarak kullanılan ilk Türk kulübü oldu. #Fener4Glory hastag'i kısa süre sonra twitterda TT listesinin zirvesine çıktı.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:06
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Toplam 11
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