Smolov’dan yeşil ışık
Krasnodar’ın 27 yaşındaki Rus golcüsü, futbolu para için oynamadığını belirterek, tekliflere açık olduğunu söyledi
Fenerbahçe'nin transfer listesinde adı geçen Rus forvet Fedor Smolov, artık daha üst seviyelerde oynamak istediğini açıkladı. Krasnodar'ın 27 yaşındaki golcüsü, Rus basınına verdiği röportajda, "Futbolu para kazanmak için oynamıyorum. Bu işi yapıyorum çünkü seviyorum ve bu benim tutkum. Hedefim daha üst seviyelerde oynamak" ifadelerini kullandı. Smolov, İtalyan devi Milan'ın destekçisi olduğunu da belirterek, "Milan ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmayı istiyorum. Ancak İtalya'dan henüz resmi bir teklif gelmedi" bilgisini verdi.
29 MAÇTA 22 GOL ATTI
Bu sezon şu ana kadar 29 karşılaşmada 22 gol atan Smolov'un Krasnodar ile 2 yıllık daha kontratı bulunuyor. Rus santrfor, Avrupa Ligi'nde F.Bahçe'ye de gol atma başarısı göstermişti.
29 MAÇTA 22 GOL ATTI
Bu sezon şu ana kadar 29 karşılaşmada 22 gol atan Smolov'un Krasnodar ile 2 yıllık daha kontratı bulunuyor. Rus santrfor, Avrupa Ligi'nde F.Bahçe'ye de gol atma başarısı göstermişti.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:12
FOTOMAÇ GÜNDEM
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‘Namağlup’ şampiyonlar
Toplam 3
Yorum
Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
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''1.5 sene bekledi, 'Düşüneyim' dedi''
Toplam 3
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Vatandaş Başta kızdım Demirbay a ama sonra tff başkanını,fatih terimi düşününce galiba doğru yaptı..
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Talisca’ya talip
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baba benden 90000 tl
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