Serbest kaldılar!

Van der Wiel'i dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan menajer Ümit Akbulut ile Sinan Siner 'dolandırıcılık' ve 'yağmaya teşebbüs' suçlarından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 4.5 milyon dolar dolandırıldığını belirterek şikayetçi olduğu Ümit Akbulut ve Sinan Siner serbest bırakıldı.