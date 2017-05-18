Serbest kaldılar!
Van der Wiel'i dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan menajer Ümit Akbulut ile Sinan Siner 'dolandırıcılık' ve 'yağmaya teşebbüs' suçlarından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 4.5 milyon dolar dolandırıldığını belirterek şikayetçi olduğu Ümit Akbulut ve Sinan Siner serbest bırakıldı.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
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‘Namağlup’ şampiyonlar
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Yorum
Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
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baba benden 90000 tl
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