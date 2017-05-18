 Serbest kaldılar! – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Serbest kaldılar!

    Serbest kaldılar!
    Van der Wiel'i dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan menajer Ümit Akbulut ile Sinan Siner 'dolandırıcılık' ve 'yağmaya teşebbüs' suçlarından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 4.5 milyon dolar dolandırıldığını belirterek şikayetçi olduğu Ümit Akbulut ve Sinan Siner serbest bırakıldı.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:14
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