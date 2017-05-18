 Şener 2 maç sonra döndü – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Şener 2 maç sonra döndü

    Şener 2 maç sonra döndü
    F.Bahçe'de yaşadığı sakatlığın ardından Beşiktaş ve Antalya maçlarında oynamayan Şener, Başakşehir karşılaşmasında formasına kavuştu. Sarı-lacivertliler, milli oyuncunun yokluğunda özellikle Antalya karşısında sağ bekte sıkıntı yaşamıştı.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:32
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