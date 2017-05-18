''Lens seneye yok!''

Yazarımız Rıdvan Dilmen, TRT Spor’da gündemi değerlendirdi. ''Bildiğim kadarıyla yeni sezonda Fenerbahçe’nin başında Aykut Kocaman olacak. Onun da görüşünün alınacağı 4-5 futbolcuyla gelecek yılın kadrosu kurulacak. Daha önce de söylediğim gibi Lens ile devam edileceğini düşünmüyorum''

TRT Spor'da yayınlanan 'Futbolun Zirvesi' programına katılan yazarımız Rıdvan Dilmen birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Sözlerine Fenerbahçe ile başlayan Dilmen'in öne çıkan sözleri şunlar: Benim bildiğim kadarıyla teknik direktör Aykut Kocaman, yeni sezonda Fenerbahçe'nin başında olacak. Onun da görüşünün alınacağı 4-5 futbolcuyla gelecek yılın kadrosu kurulacak. Zaten Mehmet Ekici transferi tamam. Takımdan kimlerin gideceği konusunda sadece Lens'le ilgili görüşümü belirtebilirim. Onunla devam edileceğni düşünmüyorum. 2 santrfor almayı planladıklarını da biliyorum. Lens'le bir görüşme yapıldıktan sonra bu futbolcuyla ilgili de son karar verilecek."



Hasta F.Bahçeliyim ama...

"Yorumcu olarak birçok şeyi ifade etmek zorunda kalıyorsunuz. Ben Fenerbahçeliyim, hasta Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe için de mutlaka bir şey söylemek zorunda hissediyoruz. Objektif olmaya çalışan biriyim. Bu bir ülke sorunu aslında. Türkiye'deki insan kaynaklarının, bakış açısının, medyanın, hepimizin suçu."



HAKEMLERİMİZ EYYAM YAPIYOR?

Quaresma'nın son 20 milli maçında 1 sarı kartı var. Dünya Kupası Elemeleri'nde 5 maçta 0, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 maçta 0 kart... Siz Quaresma'nın Süper Lig'de yaptığı hareketleri Avrupa Şampiyonası'nda gördünüz mü? Melo'yu İtalya'da 1 sene tutmadılar, 'haydi kardeşim' dediler. Bizde hakemler, 'futbolcu el kol yapar, sarı gösteririm' diye arkasını dönüyor. Hakemlerimiz eyyam yapıyor.



BENİ DEVİREMEZLER!

3 büyükler açıklama yaptı. 4 milyar TL borçları var. 3 kulübün 4 milyar TL borcundan bahsediyorum. 250'şer devlet affetti bunları. Hadi Trabzonspor'u da koy 500 bin TL... 4.5 milyar TL borçtan bahsediyoruz. Daha onlarca kulüp var. Bu paralar nasıl ödenecek, bu rakam 9'a mı çıkacak! Kulüpler yasası orada engelleyemezse olmaz. Bu seçim taslağını değiştirmeden olmaz. Beni Aziz Yıldırım, Dursun Özbek ve Fikret Orman oturup da deviremez.



FEDERASYON BIRAKMALI

Türkiye Futbol Federasyonu kurulları, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararının etkisiyle karar veriyor. Futbolla alakaları, iddiaları yok. Şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray yarışta iddialı olsaydı; bu cezalar çıkar mıydı? Çıkmazdı. 'TFF Yönetim Kurulu'nun kararıyla, kurullar karar veriyor. Manüpilasyon yapıyorlar. Raporları kaldırıyorlar' diyorum. Ben bunları iddia ediyorum. Ne kadar tehlikeli değil mi. 'İspat et' derler adama. Hadi desinler: 'Yalan söylüyorsun, ispat et.' Ben de edeyim o zaman. Lütfen rica ediyorum Yıldırım bey (Demirören) artık çekilin. Bakın tüm yönetiminizle birlikte, al bütün kadrolarını, kurullarını sezon bittiği zaman vedalaş, ayıp oluyor. İnsanlarla alay ediyorsunuz. Seyirciler de bu yüzden maçlardan kaçıyor, söyleyeyim size.



BAŞKANLIK İÇİN 3 ŞARTIM VAR

2019 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olmam için 3 şartım var. Birincisi, spor adamı olarak Kulüpler Yasası'nı hazırlattığım şekilde götüreceğim. İkincisi, Futbol Federasyonu seçim tüzüğünü değiştireceğim. Üçüncüsü de, insan kaynaklarıyla ilgili de şeffaf olunacak. Şeffaflık olursa adalet olur. Kural belli. Burada ne yazıyorsa onu yapacaksın. Bu kadar!



FAVORİ BEŞİKTAŞ

Video hakem sistemi de olsa bana göre ligde şampiyonluğun favorisi Beşiktaş'tır. Başakşehir de Abdullah Avcı ile Bursaspor'dan sonra Türk sporunun en büyük mucizesini yapıyor. Ayrıca bu sezon Beşiktaş kadar Başakşehir de hakemlerin avantajını kullandı.