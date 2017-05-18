 Kjaer’le kavga – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Kjaer’le kavga

    Kjaer’le kavga
    Sow'un 71. dakikada skoru 1-1'e getiren golü sonrası Advocaat ve Kjaer hararetli bir tartışma yaşadı. Hollandalı çalıştırıcı Danimarkalı stoperi bir konuda uyarırken, Kjaer sert bir şekilde hocasına tepki verdi
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:09
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