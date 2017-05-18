Kjaer’le kavga
Sow'un 71. dakikada skoru 1-1'e getiren golü sonrası Advocaat ve Kjaer hararetli bir tartışma yaşadı. Hollandalı çalıştırıcı Danimarkalı stoperi bir konuda uyarırken, Kjaer sert bir şekilde hocasına tepki verdi
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
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‘Namağlup’ şampiyonlar
Toplam 3
Yorum
Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
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Toplam 3
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Vatandaş Başta kızdım Demirbay a ama sonra tff başkanını,fatih terimi düşününce galiba doğru yaptı..
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Toplam 11
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baba benden 90000 tl
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