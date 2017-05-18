Hediye ettik

“3 kez final şansı geldi orada bitirmeliydik” diyen Hollandalı çalıştırıcı, ayrılık kararıyla ilgili Başkan Aziz Yıldırım’ı işaret etti

F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, penaltılarda 3 defa ellerine fırsat geldiğini belirtti, ayrılma kararını Aziz Yıldırım'la görüşeceklerini söyledi. Hollandalı teknik adam, "Çok üzücü bir sonuçla ayrılıyoruz sahadan. Bize o kadar fazla şans geldi ki, 3 defa şans geldi. O şansları yapmalısınız, bu kadar şans geliyorsa gereğini yapmalısınız biz bunları değerlendiremedik. Maç 1-0 olunca onlar kendi oyunlarını oynamaya başladılar. Onların istedikleri de buydu. 3 defa maçı bitirme şansı bize geldi orada bitirmeliydik" dedi.



İKİ HAFTA BURADAYIM

Advocaat, Hollanda Milli Takımı'na gidiş tarihiyle ilgili ortaya atılan spekülasyonlara yönelik soruya ilginç bir yanıt verdi. Deneyimli çalıştırıcı, "Erken gidip gitmeme konusunu başkanımızla konuşmam lazım bekleyelim kararı görelim ama şunu söylemem gerekir ki 2 hafta daha buradayım" dedi.