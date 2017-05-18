 Emenike kadro dışı – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Emenike kadro dışı

    Emenike kadro dışı
    Beşiktaş derbisinde 'kurtarıcı' olarak giren ve beraberlik golünde katkı yapan, son Antalya maçında ise 90 dakika oynayan Emenike, sürpriz bir şekilde Başakşehir önünde 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:10
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