Emenike kadro dışı
Beşiktaş derbisinde 'kurtarıcı' olarak giren ve beraberlik golünde katkı yapan, son Antalya maçında ise 90 dakika oynayan Emenike, sürpriz bir şekilde Başakşehir önünde 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
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‘Namağlup’ şampiyonlar
Toplam 3
Yorum
Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
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''1.5 sene bekledi, 'Düşüneyim' dedi''
Toplam 3
Yorum
Vatandaş Başta kızdım Demirbay a ama sonra tff başkanını,fatih terimi düşününce galiba doğru yaptı..
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Talisca’ya talip
Toplam 11
Yorum
baba benden 90000 tl
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