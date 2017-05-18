‘Ben de içeceğim!’
Başakşehir'in file bekçisi Volkan Babacan, penaltılarda Volkan Demirel ile yaşadığı diyaloğu, "Ben F.Bahçe altyapısından yetiştim. Volkan ağabeyin bize çok katkısı oldu. Su içiyordu, 'ben de içeceğim' dedim. O da 'istiyorsan iç' dedi" şeklinde anlattı.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:21
FOTOMAÇ GÜNDEM
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