 ‘Ben de içeceğim!’ – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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HEPSİ
    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    ‘Ben de içeceğim!’

    ‘Ben de içeceğim!’
    Başakşehir'in file bekçisi Volkan Babacan, penaltılarda Volkan Demirel ile yaşadığı diyaloğu, "Ben F.Bahçe altyapısından yetiştim. Volkan ağabeyin bize çok katkısı oldu. Su içiyordu, 'ben de içeceğim' dedim. O da 'istiyorsan iç' dedi" şeklinde anlattı.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:21
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