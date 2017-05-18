Beklenen 11’le sahada

Dick Advocaat, Başakşehir karşısına beklenen bir 11'le çıktı. Kalede Volkan'a savunmada Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali'yi oynatan Hollandalı çalıştırıcı, ortada Topal, Josef ve Alper'i tercih etti. İleri uçta ise Lens, Sow ve Van Persie'ye yer verdi.