Beklenen 11’le sahada
Dick Advocaat, Başakşehir karşısına beklenen bir 11'le çıktı. Kalede Volkan'a savunmada Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali'yi oynatan Hollandalı çalıştırıcı, ortada Topal, Josef ve Alper'i tercih etti. İleri uçta ise Lens, Sow ve Van Persie'ye yer verdi.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:33
FOTOMAÇ GÜNDEM
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‘Namağlup’ şampiyonlar
Toplam 3
Yorum
Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
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Toplam 3
Yorum
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Toplam 11
Yorum
baba benden 90000 tl
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