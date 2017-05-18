 Beklenen 11’le sahada – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Beklenen 11’le sahada

    Beklenen 11’le sahada
    Dick Advocaat, Başakşehir karşısına beklenen bir 11'le çıktı. Kalede Volkan'a savunmada Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali'yi oynatan Hollandalı çalıştırıcı, ortada Topal, Josef ve Alper'i tercih etti. İleri uçta ise Lens, Sow ve Van Persie'ye yer verdi.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:33
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