 Advocaat, İstanbul'dan ayrıldı – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Advocaat, İstanbul'dan ayrıldı

    Advocaat, İstanbul'dan ayrıldı

    19 Mayıs tatili ile hafta sonu tatilini birleştiren yolcular Atatürk Havalimanı’nda yoğunluğa neden oldu. Dış hatlardan seyahat eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat da kuyrukta beklerken görüntülendi. Kupaya veda sonrası Hollandalı hoca, İstanbul'dan ayrıldı.

    Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde güvenlik noktası, check-in bankoları ve pasaport noktasında uzun kuyruklar oluştu. Bu arada yurt dışına çıkmak isteyen yeşil ve gri pasaport sahipleri ile kimlikle KKTC' ye seyahat edecek yolcuların pasaport kontrol öncesinde işlem yaptığı noktada uzun kuyruk oluştu.4 günlük tatili fırsat bilen yolcular pasaport sırasında ortalama 40 dakika beklemek zorunda kaldı.



    ADVOCAAT DA KUYRUKTA

    Dış hatlardan seyahat eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat güvenlik noktası sırasında beklerken, minikler güreş takımı da gri pasaportla yurtdışına çıkacağı için işlem noktasında beklemek zorunda kaldı. Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikleri maçın ardından İstanbul'dan ayrıldı. Yolcular uçaklarını kaçırmamak için hızlı hareket etti. Bazı polis bankoların boş olduğu gözlenirken THY yolcularına su ikram etti. Hediyelik eşya, restoran ve kafelerin boş olduğu görüldü.

    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:16
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