Advocaat, İstanbul'dan ayrıldı
19 Mayıs tatili ile hafta sonu tatilini birleştiren yolcular Atatürk Havalimanı’nda yoğunluğa neden oldu. Dış hatlardan seyahat eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat da kuyrukta beklerken görüntülendi. Kupaya veda sonrası Hollandalı hoca, İstanbul'dan ayrıldı.
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde güvenlik noktası, check-in bankoları ve pasaport noktasında uzun kuyruklar oluştu. Bu arada yurt dışına çıkmak isteyen yeşil ve gri pasaport sahipleri ile kimlikle KKTC' ye seyahat edecek yolcuların pasaport kontrol öncesinde işlem yaptığı noktada uzun kuyruk oluştu.4 günlük tatili fırsat bilen yolcular pasaport sırasında ortalama 40 dakika beklemek zorunda kaldı.
ADVOCAAT DA KUYRUKTA
Dış hatlardan seyahat eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat güvenlik noktası sırasında beklerken, minikler güreş takımı da gri pasaportla yurtdışına çıkacağı için işlem noktasında beklemek zorunda kaldı. Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikleri maçın ardından İstanbul'dan ayrıldı. Yolcular uçaklarını kaçırmamak için hızlı hareket etti. Bazı polis bankoların boş olduğu gözlenirken THY yolcularına su ikram etti. Hediyelik eşya, restoran ve kafelerin boş olduğu görüldü.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:16
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Hagi’den Coman mesajı
Toplam 3
Yorum
Cenk Şu tercüman abimiz hiç değişmedi valla :) o güleç yüzünü görmek insana huzur veriyor nice yıllara sayın abim :)
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Bonservis bedeli belli oldu!
Toplam 8
Yorum
bilkentli_kartallar Twilight daki vampirler gibi :D :D
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Tarih bir kere yazıldı
Toplam 6
Yorum
Aslan GECMISDEKI HIZMETLERINDEN DOLAYI BIZE O YÜKSELIS DÖNEMINI YASATTIKLARI ICIN TESEKKÜR EDERIM
Advocaat, İstanbul'dan ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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