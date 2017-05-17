 Van Persie’ye teklif yok – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Van Persie’ye teklif yok

    Van Persie’ye teklif yok
    , UEFA ile yaptığı anlaşma sebebiyle transfere kaynak oluşturmak için 'yi ABD'ye pazarlamayı düşünüyordu. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım "Bir teklif gelirse oturur konuşuruz. Ancak şu ana kadar bize gelen hiç teklif yok" ifadelerini kullandı. Hollandalı yıldız geçen hafta Çin veya Arap takımlarına gitmeyeceğini söylemişti.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:49
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