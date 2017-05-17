Twitter'dan Fenerbahçe'ye özel hastag
Twitter, Fenerbahçe ve EuroLeague Final Four için özel hashtagler (etiket) hazırladı.
Twitter, Fenerbahçe ile birlikte EuroLeague Final Four için yaptığı özel emojileri kullanıma açtı.
Buna göre, #F4Glory, #Fener4Glory, #RMBaloncesto, #WeAreOlympiacos ve #CSKABasket etiketlerinin yazılmasıyla birlikte EuroLeague, Fenerbahçe, Real Madrid, Olympiacos ve CSKA Moskova logoları otomatik olarak çıkıyor.
Fenerbahçe, böylece Twitter'da emoji olarak kullanılan ilk Türk kulübü oldu. #Fener4Glory hastag'i kısa süre sonra twitterda TT listesinin zirvesine çıktı.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:31
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UEFA zaferinin 17. yılı kutlandı
Toplam 1
Yorum
Lİ EFSANELER HEPİNİZE EN İÇTEN EN YÜREKTEN SEVGİ VE SAYGILARIMIZI SUNARIZ GS YIN UNUTULMAZLARI. SİZLERİSENELER SONRA BİR ARADA GÖRMEK İYİ OLANIN EN GÜZE
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Yan bile bakmayacaksın!
Toplam 9
Yorum
Kral Beşiktaşlı Doğru olmamakla birlikte, yıllardır bizim canımızın nasıl yandığını ancak canınız yandığı zaman anladınız değil mi? Ağlamaya hiç gerek yok.
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G.Saray’ın kapısından döndü
Toplam 1
Yorum
Mustafa Transferinden komisyon alamayanlar enge olmuş olabilir.
Twitter'dan Fenerbahçe'ye özel hastag haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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