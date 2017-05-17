 Twitter'dan Fenerbahçe'ye özel hastag – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Twitter'dan Fenerbahçe'ye özel hastag

    Twitter'dan Fenerbahçe'ye özel hastag

    Twitter, Fenerbahçe ve EuroLeague Final Four için özel hashtagler (etiket) hazırladı.

    Twitter, Fenerbahçe ile birlikte EuroLeague Final Four için yaptığı özel emojileri kullanıma açtı.

    Buna göre, #F4Glory, #Fener4Glory, #RMBaloncesto, #WeAreOlympiacos ve #CSKABasket etiketlerinin yazılmasıyla birlikte EuroLeague, Fenerbahçe, Real Madrid, Olympiacos ve CSKA Moskova logoları otomatik olarak çıkıyor.

    Fenerbahçe, böylece Twitter'da emoji olarak kullanılan ilk Türk kulübü oldu. #Fener4Glory hastag'i kısa süre sonra twitterda TT listesinin zirvesine çıktı.

    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:31
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