Tribünler yine boş kaldı
Ziraat Türkiye Kupası’nda 2-2’nin rövanşında Medipol Başakşehir’i konuk eden Fenerbahçe’de tribünler yine boş kaldı. Süper Lig maçlarına gelmeyen taraftarlar, kupa yarı finalinde de maça ilgi göstermedi.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:01
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İtalya çıkarması
Toplam 25
Yorum
hoo bu adamı alıp napçaniz 29 yaşında elimizde kalır satamayız yaşı ilerlemiş gençlere yönelin ki hem ilerde de iyiparayasatalımkulüptekazansın
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Şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi
Toplam 1
Yorum
Muhammet Işık Burda parkera kızılması saçma olur ne kadar sayı attı maç boyunca 5-6 üçlük atan takım tabi şampiyon olmaz Canın feda olsun FENERBAHÇE !!!!
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İtalya çıkarması
Toplam 25
Yorum
evet alt yapıya önem verin alt yapıda oyuncu çıkarsanıza hem oynat hem sat böyle giderse de hem borç kapatılır hemde istediğin oyuncularıda al
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