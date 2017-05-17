Taraftara borçluyuz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, zorlu maç öncesi öğrencileriyle yaptığı toplantıda taraftar üzerinden takımı ateşlemeye çalıştı.

"Bu sezon onlara istediğini veremedik. Bu turu geçip finalde de kupayı almamız taraftara olan borcumuz" diyen Hollandalı çalıştırıcı, "Herkese bu takımın ölüsünün bile sezonu bir kupayla kapatacağını gösterin. Gelecek sezon ben yokum ama bu kupa yeni sezona Süper Kupa ile başlama adına da çok önemli" ifadelerini kullandı.



'BU TÜR MAÇLAR İÇİN VARSIN'

Herkesin elinden geleni yapmasını isteyen Advocaat'ın ayrıca vatandaşı Van Persie ile de özel bir görüşme yapıp "Senin gibi özel isimler bu tür maçlar için var. Avantaj bizde görünüyor ama bu yeterli değil. Golünü at ve beklentimi karşıla" dediği gelen haberler arasında.