Taraftara borçluyuz
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, zorlu maç öncesi öğrencileriyle yaptığı toplantıda taraftar üzerinden takımı ateşlemeye çalıştı.
'BU TÜR MAÇLAR İÇİN VARSIN'
Herkesin elinden geleni yapmasını isteyen Advocaat'ın ayrıca vatandaşı Van Persie ile de özel bir görüşme yapıp "Senin gibi özel isimler bu tür maçlar için var. Avantaj bizde görünüyor ama bu yeterli değil. Golünü at ve beklentimi karşıla" dediği gelen haberler arasında.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:57
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Ucuz kurtuldu
Toplam 118
Yorum
BÜTÜN RENKLİLEREE Zaaaaaaa!!!!!!! xD XD XD XD XD bence alışın artık bi 10 yıl da ağlarsınız :D beter olun 20 yıldır teşfik eyyam kayırma ile bulara geldiniz
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Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi
Toplam 19
Yorum
ALL-IN sen ne diyon ya
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Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez finale yükseldi
Toplam 1
Yorum
sami tarih derken neye gore tarih yaw, bu ulkede herkes efsane, herkes unlu, herkes star, yeter be kendizi begenmis ukalalar
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