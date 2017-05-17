 Taison paniği – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    paniği

    Taison paniği
    F.Bahçe'nin orta sahaya almak istediği ilk isim . Ancak bonservisi ve ücreti el yakıyor. Dün Lazio'nun ona yıllık 5 milyon euro'luk bir teklif sunduğu haberleri çıktı. Menajeri Diego Dornelles ise "Kontratı aralıkta bitiyor. Ben kimseyle görüşmedim" diyerek bu söylentileri yalanladı.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
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