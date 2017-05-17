Son 17 yılda 8 final, 4 yarı final
Pendikspor’a 1999-2000 yılında oynanan maçta yenilerek Türkiye Kupası’ndan elenen ve çok eleştirilen Fenerbahçe, bu sezonun ardından kupada mücadele ettiği 17 sezonda 8 final, 4 yarı final, 1 de çeyrek final oynadı. Sarı-lacivertliler kupayı 2 kez müzesine götürdü.
4. kez yarı finalde veda etti
Medipol Başakşehir'le deplasmanda oynanan ilk maçtan 2-2'lik avantajlı skorla dönmesine karşın, sahasındaki maçı penaltılarla kaybeden Fenerbahçe, son 17 sezonda kupaya 4. kez yarı finalde veda etti. Sarı-lacivertliler daha önce 2003-2004, 2006-2007 ve 2014-2015 sezonlarında yarı final oynamıştı. Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda kupada çeyrek final oynadı.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:57
-
Kerem Demirbay seçimini yaptı. İşte açıklamaları...
Toplam 14
Yorum
elevli muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcutür demişti atatürk demekki öazelliğini kaybetmiş dolayısıyla kafa yormaya gerek yok
-
6.5 milyon tl alacaklar
Toplam 5
Yorum
Yeter Aziz Hasan Ali'yi izleyin ve elinizi vicdanınıza koyun . Bu adamın bu klüpte ne işi var? yetenek yok adamda bariz işte görmüyor musunuz ?
-
6.5 milyon tl alacaklar
Toplam 5
Yorum
Allah belanızı versin Volkan'ı anlarım Türkiye'nin en iyi ikinci kalecisi ancak Hasan Ali nedir ya ? Aldığı topu geri veren , yanındakine pas atamayan adam.
Son 17 yılda 8 final, 4 yarı final haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.